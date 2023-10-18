台積電日前宣布放棄進駐桃園龍潭科學園區，今嘉義縣長翁章梁向台積電喊話，歡迎台積電投資嘉義縣。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台積電日前宣布放棄進駐桃園龍潭科學園區，今嘉義縣長翁章梁向台積電喊話，歡迎台積電投資嘉義縣，強調嘉縣有許多台糖土地可供使用，這些土地為台積電提供潛在發展空間，而縣府會全力提供行政支援，期待與台積電攜手合作。

翁章梁表示，嘉縣擁有豐沛的土地資源，其中台糖土地面積約7400多公頃，目前已經開發1000多公頃的新工業區和科學園區，但仍有大片台糖土地可供使用，這些土地為台積電提供潛在的發展空間。

南部科學園區目前是全球半導體和光電產業的重要聚落，擁有最先進的技術和生產能力。嘉義縣地理位置優越，可銜接南部科學園區和中部科學園區，往北的中科園區涵蓋精密機械、生物科技、光電和電腦周邊等領域，往南將成為半導體產業供應鏈的重要一環，嘉義科學園區今年5月已經動工，將強化南台灣科技廊帶的實力。

開發中的馬稠後、水上南靖和中埔公館產業園區，以及民雄航太園區，已成為台灣科技島的一部分，其中嘉義科學園區與馬稠後園區距離高鐵站僅10分鐘車程，更確保了交通的便捷性，未來發展潛力無窮。

翁章梁強調，如果台積電選擇在嘉義縣設廠，縣府團隊將全力協助解決所有投資所需的行政問題，熱切期待台積電的到來，共同開創嘉義縣的未來。