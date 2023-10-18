接手爸爸的10年賓士車會太奢侈嗎？一名男網友表示，最近老爸有台10年賓士車想送他開，但停車位、保養等費用都要自付，苦惱年薪才60萬的他養得起賓士嗎？對此，有過來人直言養不起，「老賓士又不值錢，保養倒是更貴」。

原PO昨天在PTT透露，老爸有部10年的賓士車，最近因身體不好不想開了，要送給他，但未來車子的停車位費用、保養、稅金都要他負責，但他年薪才60萬，害怕開賓士車會不會太奢侈，負擔得起嗎？

問題上線後，引發網友討論，大部分網友都覺得養不起，「賣掉，再請老爸買台新的」、「老賓士又不值錢，倒是保養更貴」、「殘值才30幾萬，你每年要多花好幾萬」、「老車滿耗油的，光油錢就會負擔得很辛苦」、「我土豪鄰居賣掉他的老賓士換Honda CR-V，給你參考」。

不過也有人認為先接手再說，「大不了之後賣掉」、「10年前也才2013，車子不算太舊，稅金保養等加一加平均一年大概4、5萬，油錢看使用習慣，還不至於養不起吧」。