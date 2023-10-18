2023年10月18日新北市／U18世界盃張姓國手被爆出劈腿，校方表示「目前還在了解情況，不便透露太多。」（劉瑋晴提供／劉瑋晴新北傳真）

U18世界盃某國手近日遭前女友控訴妨害自由，據了解，雙方9日在樹林山佳火車站發生肢體衝突，女方於17日赴警局提告妨害自由。為此樹林警分局表示，全案以妨害自由移交新北地檢署偵辦中。

該國手被爆出劈腿，還要求「無套性愛」，造成女方懷孕，為此校方表示，「目前還在了解情況，不便透露太多，但大家都是青少年交交朋友，碰上這樣的感情問題，我們會盡量去了解情況，我們是希望他能夠先好好打球。」