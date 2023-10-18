文旦滯銷長年發生，產學界也長期呼籲加工、企業認購等無法改變結構性問題，不該每年以納稅錢為農民超種的盈虧埋單。有貿易商指出，文旦柚在中秋節前期價格高昂，已經享有非常高額的溢價，政府還要為過產收購十分不合理。

上月海葵颱風帶來連續多日的降雨，文旦柚也因採收延誤成了大果，農糧署為減少農民損失，輔導瑞穗鄉農會以每公斤10元向農民收購，預計收購500公噸加工製成精油。

然而早在2019年，當時的農委會主委陳吉仲於花蓮產區勘災時便指示，每台斤文旦柚收購價10元，收購量從100萬台斤起跳，最高達400萬台斤，且為不讓文旦柚滯銷，甚至強調「不夠還會加碼」，甚至承諾每年的大果收購都會比照辦理。

有貿易商指出，農委會乃至現在的農業部，這種支票已經族繁不及備載，然而收購的量畢竟有限，很多文旦柚到後來還是放著等丟掉，然而大果其實是偽議題，以斗六文旦為例，中秋節前10斤的價格可以賣1000到2000元，這已經是高額溢價，但過完中秋節卻只剩500元。

該貿易商指出，過了中秋節誰還吃文旦柚？節慶水果已經享受非常高額的溢價，而且許多農民基於政府會收購完全不考慮減產，因此每年都在賭盈虧，「這種賭注還有保底，哪來這麼好康」？

菜農林佳新表示，過去陳吉仲一貫的大果無限量收購去加工，一再被戳破就是個謊言，文旦中秋後買氣降低，業者配合收購加工根本不符合成本，所以收購意願很低，農民只好把部分文旦柚當大果去販賣給政府配合的特定團體。