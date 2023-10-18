台積電17日宣布將不再考慮於龍潭科學園區3期設廠，不少縣市政府紛紛向台積電招手，台南市政府經發局指出，台南作為大南方經濟圈重要發展引擎之一，南科台南園區積體電路產業聚落相當完整，台南未來將成全球最先進半導體產業聚落，目前台南可用產業用地達2.5個新竹園區規模，歡迎半導體產業來台南投資。

市長黃偉哲表示，目前南科就業人口超過8萬人，未來還有南科三期，結合南科一、二期、南科特定區開發區塊A、B、C、D、E區與樹谷園區、新市產業園區，總面積高達1759公頃，等同於約2.5個新竹園區。

經發局長林榮川表示，南科三期正在擴建，新市產業園區及七股科技工業區也在大力開發，若台積電等半導體產業有擴廠之需，台南市政府將全力配合這些護國神山產業鏈的投資布局。

經發局指出，南科台南園區積體電路產業聚落完整，自上游IC設計領域、中游晶圓代工、設備及材料、到下游封裝測試，台南市政府也持續積極推動南科、沙崙雙引擎計畫，推動產業升級，建構優質投資環境，打造南方新矽谷。

林榮川表示，為因應科學園區發展，園區周邊開發是市府施政重點之一，南科特定區區段徵收案將供應73公頃產業用地，預計2026年交地，而台南也有充足綠電，設置容量4GW全國最多，滿足企業RE100需求。

而且，為了加速建構完整產業及居住生活圈，更超前部署水電、交通、醫療、教育、住宅、商業等用地及服務，未來南科特定區完工後南科將串聯周邊工業區，成為半導體研發、生產完整基地，歡迎國內外優質企業前來投資。