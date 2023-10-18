綽號「天下」的詐騙集團成員，因懷疑1名成員黑吃黑，趁著他與其他成員相約外出到咖啡店時，指示許姓男子5名成員痛扁他一頓再強押走，最後丟包在台南，警方循線逮人時，驚見詐團成員裡竟有現役軍人身分，法官依妨害秩序罪各判許男等人3至7月徒刑。

判決指出，1名外號「天下」的詐騙集團主嫌，因不滿成員阿洋（化名）侵吞款項，於去年3月4日，與2名許姓、莊姓、張姓蕭姓等5名同夥在通訊軟體上商量如何將阿洋押走。由於阿洋想解釋自己並非黑吃黑，隔日約其中1名莊姓成員在三民區一家咖啡店見面，莊男就將消息通知其他成員，所有人抵達咖啡廳後，先下車毆打阿洋，再將他押到車上載走，一路強押他到台南一處網咖中，最後將人丟包在仁德交流道附近。

警方獲報後，循線將5人帶回偵辦，均坦承犯行，發現成員中除了有貨車、運輸業司機外、莊姓男子還是志願役軍人。高雄地方法院審理時，衡量被告5人犯罪動機、目的、手段，並審酌參與犯罪程度，及是「天下」之指示，加上已與被害人達成和解，因此依在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，2名許男及莊男6月至7月不等徒刑，而張男和蕭男則依剝奪他人行動自由罪處3月及4月徒刑，除許男外均可易科罰金，可上訴。