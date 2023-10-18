不少人養毛小孩，為貪圖方便會把排泄物丟進馬桶，英國一名獸醫師班（Ben the Vet）表示，貓犬的排泄物中藏有弓蛔蟲，是一種頑強寄生蟲，若將糞便丟入馬桶，沖水時弓蛔蟲會飛濺到空氣中，導致飼主受到感染，尤其是幼童比成人更容易中鏢，嚴重時恐出現腸阻塞、影響智商，最好的方式是定期替犬貓驅蟲，把糞便當一般垃圾丟棄。

班日前在抖音平台（TikTok）發布一段影片，呼籲飼主不要將毛小孩的排泄物沖進馬桶，因犬貓的糞便中存有弓蛔蟲，是一種在高溫、惡劣環境也無法完全消除的頑強寄生蟲，經馬桶強大的水壓衝擊下，糞便中的弓蛔蟲會飛濺到空氣中，飼主恐成為中間宿主，尤其幼童又比成人更容易感染。

班表示，最常見的感染途徑包括飛揚在空氣中或不慎喝到混有蟲卵的水，感染後會出現脫水、過瘦等症狀，嚴重可能會影響智商、腸阻塞，建議要定期替家中的貓狗驅蟲。

根據嘉義大學獸醫學院附設動物醫院的官網資料，大部分弓迴蟲感染者沒有明顯症狀，若出現急性腸阻塞，代表寄生蟲數量已很可觀，且大多數的感染者都是因為食入蟲卵，提醒飼主要注意個人衛生及居家環境整潔，最好的方式是為毛小孩例行性驅蟲、處理完犬貓排泄物要確實清潔手部、也可透過運動增強免疫力，同時提醒排泄物當一般垃圾處理即可。