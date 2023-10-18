台中市化學原料公司的高姓負責人，涉嫌從今年3月起，在東勢區某山間承租鐵皮屋，傳授高姓男子與何姓少年煉製「4-甲基甲基卡西酮」等毒品，檢警調搜索，發現毒品原料與半成品，散發出強烈臭味，高男還因煉毒而肢體潰爛，共查扣毒品成品與半成品1批，依毒品罪嫌起訴2人，何姓少年由少年法庭審理。

起訴書指出，33歲高姓負責人有違反《農藥管理法》前科，2019年出獄，今年3月用以每月5萬元租金，承租東勢山區鐵皮屋當煉毒場，並提供原料傳授63歲高男並與何姓少年煉製毒品。

檢方調查，高姓負責人到煉毒工廠口頭教導2人煉毒技術，包括「溴化反應」，在煉製過程中，遇冷凝設備不足等障礙，高姓負責人也購置設備解決問題，檢警調於今年8月搜索拘捕3人，皆坦承犯行。

中檢起訴指出，2名高姓男子共同製造四級毒品，助長毒品氾濫且戕害國民健康，嚴重影響治安，所製成查扣的成品與半成品（不含原料），毛重共計293公斤，可分裝成數萬包的「毒咖啡包」，依毒品危害防制條例起訴2人。

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