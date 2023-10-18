一名網友今（18）日於Dcard上指出，他搭捷運時意外遇一名雨傘怪客。據了解，該名女子於車廂內全程將自己護於紫色雨傘內、絲毫未露出面容或身軀，期間因為狂按壓噴霧，近處一位受影響的阿嬤爆氣制止，未料女子聞聲後卻突然起身，仍將傘擋身外並朝原Po方向，氣勢洶湧直衝向前，當場嚇壞車上乘客。

原Po進一步指出，該名女子當時朝他這一處衝過來後，附近的乘客直接從位置上跳起，往旁邊閃躲。女子入座後，車廂的氣氛一瞬陷入僵持，附近的上班族女子更一副快被嚇死的表情，而原Po當時反手掏出折疊傘，站她兩步前正面對峙；原Po表示，此舉是以防女子突然攻擊旁人，而他則能對此及時反擊。

原Po也說，到達忠孝復興後，雨傘怪客也一同下車，此時站務阿伯與同僚談話，提及這名女子此行徑已非第一次。不過，原Po也強調，認為這名女子也有可能是嚴重社恐，只是剛車上失控一幕，於眾人立場上並不友善，最後也呼籲：「大家如果在捷運上遇到怪人真的要冷靜面對，先通報，然後試圖用手邊的東西作為自保的武器，希望大家不會遇到。」

台北市捷運警察隊後現身貼文，對此回應，「該名雨傘怪客於捷運車廂內的行為，警方已調閱影像及票卡，可能涉及相關法律責任，為釐清案情並受理以利偵辦。煩請您致電分隊電話02-87975390；為維護捷運系統與旅客之安全，有類似之情況，煩請立即與站務人員聯繫或撥110報警處置，謝謝您對捷運治安的關心！」