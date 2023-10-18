前AV導演圤智雨頻頻揭露各圈黑料，引發大批網友討論，他昨(17日)發文表示去年很多片商加入AV市場，不過近來卻逐一消失，對此，他列出四大致命原因，語重心長表示：「到了年底還會有更多AV片商消失不見」。

圤智雨指出AV片商會逐漸從市場中消失，在於台灣人沒有使用者付費習慣，加上廣告太多及成人片沒辦法跟日本一樣變成精品，都是關鍵原因之一，至於無法變成精品的原因，他列出四大關鍵點，首先是女優等級與穩定度太低，在於台灣女優偏向酒店妹，不僅工作情緒不穩定，價值觀也多有問題，導致無法穩定輸出。

不僅女優無法穩定輸出，圤智雨表示片商無法穩定輸出一定數量的影片，在於很多影片都靠業配廣告支撐，導致大家都在分食廣告大餅，價位就會變得比較高，惡性循環之下，造成很多片商突然消失。此外，他點出很多男優私生活沒有「很乾淨」，也是因素之一，不過關鍵還是在於台灣人沒有使用者付費習慣，倘若無法找到新的販售模式，那在台灣那麼小的市場內，根本就無法生存。

圤智雨表示swag由於意識到拍片沒有辦法生存，才回歸原始直播模式，此手法也證明他們是對的，接著語重心長表示：「因此你喜歡的片商逐漸消失，請不要難過，因為到了年底，還會有更多消失不見」。