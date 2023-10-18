台北市長蔣萬安今赴民進黨團說明預算及重大政策，包含修正「台北市土地使用分區管制自治條例」，其中降低容積獎勵回饋比例，捷運、鐵路周圍非住宅使用得減設停車位。民進黨團總召簡舒培表示，修正後將導致建商回饋提升幅度過大，且停車位不足問題雪上加霜，北市府須進一步說明，否則民進黨團無法支持。

簡舒培指出，都發局欲修正「台北市土地使用分區管制自治條例」，包含「容積獎勵回饋比例自70％下降為50％」，建商回饋提升幅度過大，並增訂「捷運、鐵路周圍300公尺範圍內非住宅使用得減設30％停車位」，目前北市停車位已嚴重不足，若修正條例恐會雪上加霜。

她批評，蔣對於市政不了解，認為降低停車位設置比例，可以鼓勵民眾搭乘大眾運輸，但實則邏輯不通，北市府應針對自治條例進一步說明，否則以現有方案，民進黨無法給予支持。

簡舒培說，會議中民進黨團也針對台北流行音樂中心、台北表驗藝術中心和其他前市長柯文哲留下的爛攤子進行討論，尤其北藝2.36億爭議款、北流1.9億爭議款加上每月80萬元利息，蔣責無旁貸要釐清責任歸屬，以對市民交代，但蔣至今現仍不願意面對，導致許多民進黨議員感到十分失望，也對此提出許多要求。