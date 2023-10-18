彰化縣福興鄉日前發生自小客車與機車的碰撞事故，今天肇事畫面曝光，自小客車駕駛疑因恍神而闖紅燈，並在路口與綠燈通行的機車碰撞，她下車見機車騎士倒地不起，嚇得頻頻道歉，幸好機車騎士送醫搶救後，無生命危險。

從曝光的路口監視器畫面可發現，當時福興鄉彰鹿路四段的路口燈號紅燈，車流都已停止前進，但彭姓女子（63歲）駕駛的自小客車仍持續前進，1部由東崎一巷綠燈路口騎出來的機車見狀立即閃躲，然另一側由東崎二巷綠燈路口騎出來的機車因閃避不及，與彭女駕駛的自小客車發生碰撞。

事故發生後，機車騎士被撞得倒地不起，肇事自小客車駕駛驚覺自己疑似闖紅燈肇事後，下車看到機車騎士倒臥在地一動也不動時，嚇得頻頻道歉。

鹿港交通分隊長李柏勳指出，事發當時彭姓女子駕駛自小客車沿彰鹿潞四段由西向東直行，行經彰鹿路四段路口紅燈，疑似恍神闖紅燈，鐘姓女子騎乘的機車沿東崎二巷由北向南行駛左轉，雙方在路口發生碰撞，造成兩車車損，機車騎士鐘女送醫治療。

經查，被撞的機車騎士鐘女事發前要到佛具店上班，當時已快到公司，不料卻遇車禍，幸經送醫，無生命危險。警方表示，肇事自小客車駕駛與被撞的機車騎士酒測值均為0。