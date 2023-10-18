美國今天援引以色列哈瑪斯戰爭下，黎巴嫩安全局勢難以預測為由，授權非必要人員及其家屬離開貝魯特附近的美國大使館。

法新社報導，美國國務院同樣調整黎巴嫩的旅遊警示，從7月發布的3級提升到最高的4級，並告訴美國公民避免前往。

國務院今天在聲明中表示，「請勿前往黎巴嫩，因為以色列與真主黨（Hezbollah）或其他武裝激進派系間以火箭、飛彈和砲火相向，安全局勢變得難以預測。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動大規模攻擊，槍殺、刺傷和燒死1400多人，其中大多數是平民。

以色列經歷建國以來最嚴重的攻擊事件後，對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動報復性空襲，造成約3000人死亡，其中大部分是平民。

以黎巴嫩為據點的真主黨（Hezbollah）跟哈瑪斯一樣，背後有伊朗撐腰，哈瑪斯突襲以色列之後，真主黨在黎國南部邊境與以色列已發生一連串針鋒相對的事件。

法國同樣敦促公民避免前往黎巴嫩，數間西方航空公司也已暫停航班。

英國、加拿大、西班牙、德國和澳洲都對黎巴嫩發布了旅遊警示。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1121018