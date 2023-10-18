2024大選藍白合陷僵局。對此，前立委郭正亮指出，目前台灣有3到4成的人，是沒有政黨傾向的，若最後是要進行「開放式民主初選」，這些人絕不會出來投票。

侯辦發言人黃子哲今（18）日在廣播節目《POP撞新聞》表示，在昨天給民眾黨書面執行方案中，有談到折衷方案，其中確實有民調、民主初選並行的選項，希望對方二次會進入此主題來談。不過，柯競辦總幹事黃珊珊回應，「開放式民主初選」，來不及、不可行、也不可信，至少在這麼短的時間內做不到，所以不是比例的問題，是不可行的問題。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨1995年曾實施「民主初選」，在歷經半年後，最後有30萬人出來投票，數字遠低於當時民進黨的選票。他指出，這些人是黨的核心選民，並且是被動員來的，「到處都是遊覽車」。

郭正亮接著說，直接比民調會比較好的原因，首先，選舉就是去知道中間選民的意向，以讓政黨調整策略。再者，目前沒有政黨傾向的台灣人越來越多，「台北市可能有4成，中南部少說也有30%到35%」，郭正亮預言，要是進行「開放式民主初選」，這些中間選民都不會出來投票。