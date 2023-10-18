SBL超級籃球聯賽球星吳季穎，涉嫌打假球且長期配合組頭簽賭，一場至少可賺進30萬至50萬元，士林地檢署17日晚間剪報分案，以賭博罪簽分「他」字案偵辦，一大早指揮刑事局持通知書傳喚吳季穎，警方將二度吳下午前往士林地檢署說明，上午警方前往吳的住處找人未果，經電話聯繫，他表示因心情差，人在文山區某旅館，檢方已請警方送達傳票，傳出將強制拘提到案。

中華籃協18日將召開紀律委員會，吳目前所屬的台啤球團表示已經要求吳季穎離隊、停薪，且中止所有與球隊相關活動。士檢承辦檢察官一大早通知刑事局辦案人員到署開會，根據媒體報導部分一一釐清，並以過去偵辦職棒簽賭模式，以賭博罪立案，並發出通知書，訊問吳季穎後若涉案嚴重，改以偵字案發出拘票。對此，吳季穎昨透過IG限動回應，與友人關於打假球的對話是玩笑話，願配合一切調查。

25歲的吳季穎，HBL時代效力於南山高中，率隊拿下104學年度高中籃球聯賽男子組冠軍，並獲選為冠軍賽MVP。就讀輔仁大學一年級時拿下UBA大專籃球聯賽新人王。吳180公分的身材，專職控球後衛，因出手果決，心臟夠大顆，獲得「神經刀」封號。去年8月從T1聯盟桃園雲豹轉戰至SBL裕隆納智捷，今年5月裕隆納智捷擊敗台灣銀行，奪下睽違13年的冠軍獎盃。

吳今夏改披台啤球衣，被週刊爆料離隊原因竟是打假球，在被流出的與友人的LINE對話中，直言「從玩家變成莊家」，且組頭開出來的價碼讓人難以拒絕，整個球季30場例行賽只要挑4到6場放水，冠軍賽則全力打，不過吳回應這些是私下與朋友亂開玩笑。