縣府教育處表示，新設非營利幼兒園建築空間各有特色，展現地方文化與創新的建築特色。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，近年縣府積極興建0至2歲的育嬰中心，目前已有4間完成，未來預計要打造28間育嬰中心，讓照顧比提高至1：4，希望讓孩子們可以得到更好的照顧。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美到幼兒園與小朋友擊鼓。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

為減輕育兒負擔，彰化縣政府積極提升公共化教保服務量能，投入1.5億元經費新建或利用現有校舍空間新辦非營利幼兒園，縣府18日上午在員林國小舉辦聯合揭牌典禮，縣長王惠美表示，這次包含新建、現有國小閒置空間增設2歲以上專班共8家，可收托學齡前幼兒達458人，感謝中央及議會支持，讓孩子有更寬廣的發展空間。

彰化縣政府向中央爭取補助1億4147萬9200元，縣府配合款1741萬5800元，新增員林國小、福興日新國小、大村村東國小、和美新庄國小及秀水陝西國小新辦5家非營利幼兒園；另外在合興附幼、田尾附幼及民生非營利幼兒園3家，各增設1班，共3班2歲專班，合計8家。

王惠美表示，近年縣府積極興建0至2歲的育嬰中心，目前已有4間完成，未來預計要打造28間育嬰中心，讓照顧比提高至1：4，希望讓孩子們可以得到更好的照顧；此外，2歲以上銜接托兒所的部分，縣府也積極尋找國小的閒置空間，來增設2歲以上專班，讓爸爸媽媽在育兒方面無後顧之憂。

縣府教育處表示，國教署今年核定彰化7所幼兒園新建，共新增23個班，其中光新建幼兒園的補助經費就高達近3億元， 新設非營利幼兒園建築空間各有特色，展現地方文化與創新的建築特色，將持續擴大公共化教保服務計畫，許我們「彰化囝仔」一個最美好的未來。