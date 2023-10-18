嘉義地檢署預定20日解剖黃姓死者。（廖素慧攝）

嘉義縣水上鄉17日疑因租倉庫起糾紛引發的命案，死者黃姓男子今天經檢警偕法醫相驗，初步發現黃男身上右胸、右後肩、左背等3處各有刀傷，深及內臟，預定20日解剖以釐清死因，而遭刺傷的高男用手機錄影案發過程，成為調查案情關鍵物證。

檢警初步了解，白姓男子開車載黃姓男子、高姓男子及1名少年共4人，從北部到嘉義縣水上鄉，從事仲介的呂男開車載兒子，雙方相約洽談承租1處倉庫的事情。

但雙方洽談租賃時不知何故起口角，黃男、白男、少年與呂男突然發生肢體衝突，呂姓父親原本在車內，看到情況不對，拿棍棒給兒子，同時自己也出手助陣。

黃男落居下風，憤而從車上拿出刀子、鐵鎚，雙方大演全武行，呂男奪下黃男手裡的刀子，黃男想逃跑，卻被呂男刺中3刀，白男趕緊開車載黃男、高男、少年逃離現場，呂男還強開車門，拿刀刺傷白男。

白男開車一路逃到嘉義市高鐵大道時，黃男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，驚慌打119求救，嘉義市消防局以為是車禍救護案件，將黃男、白男、少年分別送醫，黃男一度恢復生命跡象，但經急救後仍傷重不治。

白男目前留院治療、少年輕傷經治療後無大礙，呂父被白男開車衝撞倒地輾壓腳部骨折，需開刀住院。

檢警發現，兩派人馬互毆械鬥時，高男用手機錄下過程，因而查扣這支手機，以調查釐清案情。全案警依殺人、殺人未遂等罪嫌偵辦。