該工業工程製造商宣布，7~9月的息稅折舊攤銷前利益(EBITA)增加了13%，達到14億美元，符合公司此前的財測。

ABB主要與德國的西門子和法國的施耐德電機(Schneider Electric)相競爭，第三季營收成長8%，至80億美元，略低於分析師預期的81億美元。

ABB也公布淨利為8.82億美元，低於此前財測的9.19億美元。

ABB作為工業設備的主要供應商，一直被視為是全球經濟的風向球，其產品被使用於工廠、船舶、港口和運輸系統。

該工業集團稱，第三季訂單下降了2%；公司最大市場美國交出了雙位數的成長成績，在一定程度上抵銷了中國放緩的影響。

執行長Bjorn Rosengren在聲明中說，中國的訂單在上季以較低的個位數下降，特別是對機器人和營建的需求出現疲軟。受此拖累，ABB說，預計第四季營收成長率將為中低的個位數。

就今年全年而言，營收成長率將來到較低雙位數的水準，營益率將介於16.5%至17.0%之間。

該公司將在11月30日投資人日公布新的中期目標。