日本政府日前向搭乘撤僑包機的日僑收費遭批，內閣官房副長官森屋宏今天在記者會上說，由自衛隊航機執行以色列日僑撤僑任務時，將不會要求搭機者負擔相關費用。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，釀成嚴重傷亡，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性轟炸，造成約2800名巴勒斯坦人殞命，數十萬人被迫逃離家園。

日本每日新聞報導，森屋說，由於利用自衛隊航機撤僑時，是屬於執行載運日本國民的任務，「不要求搭機者負擔費用是適當的」。

日本政府受到加薩走廊情勢緊張影響，已著手準備最快本週下半週以自衛隊航機進行撤僑。日本政府10月14日安排包機從以色列撤離8名日僑前往杜拜時，因向每人索取3萬日圓（約新台幣6500元）費用遭受批評。

談到10月14日為什麼要向日僑收取包機費用，森屋說：「從顧及（當時）自費購買機票搭乘商用飛機離開以色列日僑的公平性，才會要求搭乘包機日僑負擔費用。」

內閣官房副長官村井英樹昨天說，為協助旅居以色列的日僑撤離，將派遣3架自衛隊航機執行任務。自衛隊目前已有1架C-2運輸機在東非吉布地（Djibouti）待命，另有1架KC-767空中加油和運輸機跟1架C-2運輸機飛抵約旦待命。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1121018