林美秀新片飾演蛇蠍女，演技震懾種人。（CATCHPLAY提供）

邵雨薇擔綱演出的電影《惡女》的關鍵場景，都將圍繞著「性」。（CATCHPLAY提供）

今年最「婊裡不一」的懸疑驚悚電影《惡女》，今日舉辦試片，會後觀眾對邵雨薇突破尺度的演出和林美秀從未展現過的綠茶演技感到震驚，在今日釋出的幕後花絮惡女篇中，飾演蛇蠍女秀蘭的林美秀對邵雨薇飾演的主播立美說：「小美，對某些男人來說 性是很重要的…」暗示著電影的關鍵，都將圍繞著「性」。

邵雨薇表示一開始接觸這個劇本的時候，沒有辦法馬上理解秀蘭「靠男人賺錢養活自己」的邏輯，但是在深入了解秀蘭的背景之後，就慢慢能理解她的想法了，而導演宋欣穎則說：「女性靠性賺取金錢，到底有哪裡不對？」引發網友熱烈討論，除了這樣的兩性價值觀，挑戰觀眾道德底線，在電影視覺上更是突破女主角邵雨薇的極限，大膽挑戰與檢察官鳳小岳的激情床戲與自我安慰的情慾戲。

在電影《惡女》中大膽挑戰情慾演出的邵雨薇，除了先前釋出預告中的床戲橋段，更在拍攝期間主動向導演提出加戲的要求，導演宋新穎說：「那一場雨薇主動加的戲，是主播立美面對性愛，從嚴肅拘謹到激情放縱的關鍵轉折！」 然而，隨著「蛇蠍女」秀蘭對她的引導與暗示，立美的蛻變，究竟是坦然面對自己對性也有渴望的表現，還是吸收了秀蘭的觀念，利用「性」來達到她想要的目的？而蛇蠍女與女主播之間暗藏著什麼樣的情感糾葛和利益衝突？《惡女》將刷新觀眾的三觀與道德底線，到底「性」是手段？還是目的？10月27日，大銀幕揭曉。