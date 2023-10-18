為了提倡減碳、健康生活並幫助社會弱勢團體，台北市電器商業同業公會號召民眾與企業「節能減碳動起來」！於10/15在大直美堤河濱公園舉辦「2023第九屆反詐騙電器盃節能公益路跑」，吸引數千人參加，一起為地球環保節能、增進身心健康跑起來！此外，路跑賽後結餘將捐贈社團法人中華小腦萎縮症病友協會與台北市政府社會局「溫馨年菜愛心快遞活動」，幫助社會上需要的族群！

年年獲得教育部體育署「運動企業認證標章」的永慶房屋，也發揮「運動企業」的精神，贊助100頂活動帳篷，並提供人力與礦泉水等補給品，助活動圓滿順利，永慶房屋資深店協理黃瑞賢也擔任鳴槍嘉賓，鼓勵大眾一起推動運動風氣以及節能環保意識。

第九屆反詐騙電器盃節能公益路跑，吸引數千人參加，為地球環保節能、增進身心健康跑起來！(圖/永慶房屋提供)

為地球永續發展盡心力 永慶房屋全力支持公益路跑

「2023第九屆反詐騙電器盃節能公益路跑」以「節能、環保、永續、公益」4大主軸，呼籲民眾「動起來」淘汰舊家電，新家電選擇「節能家電」。除了省電費外，又能減低碳排放量，守護地球環境。

本屆公益路跑分為5公里、10公里及半馬，跑者可自由選擇想參加的組別，完成後可獲得涼感巾、環保袋以及價值1590 元樂活隨行雙杯蔬果調理機等精美禮品。活動當天也特別舉行嘉年華園遊會，有熱鬧的團體遊戲活動、美味小吃等100個攤位，更邀請樂天女孩、哈林女孩和許仁傑和顧子歆等歌手現場演出。還有獎項豐富的抽獎活動，最大獎更是價值超過百萬的節能禮包，讓得獎者一次擁有知名品牌國際冰箱、洗衣機、電視機和冷氣機！

新中華路電器公會理事長黃意婷分享，我們期望透過路跑活動，集結民眾與各界人士，提醒民眾家電要定期淘汰換新、喚起大眾對地球暖化、永續發展的重視；更與政府一起宣導反詐騙，提升民眾的反詐意識，保護自己與家人。此外，參加者的報名費會回饋公益團體，期望讓活動成為一個善的循環，讓社會變得更加美好。

永慶房屋資深店協理黃瑞賢表示，永慶房屋不只是「運動企業」，也是「社區的好鄰居」。很榮幸可以響應「第九屆反詐騙電器盃節能公益路跑」，希望我們贊助的帳篷和物資，能讓活動更加順利。未來永慶也會持續推動運動文化，協助社區或公益團體舉辦活動，發揮企業的力量讓在地商圈繁榮。