《英雄聯盟》世界大賽「入圍賽」（Play-in）於上週日（10/15）結束，兩場BO5（五局三勝制）的淘汰賽，分別由越南VCS賽區的GAM電競以3：1的比數，淘汰同一賽區的鯨魚戰隊（Team Whales，簡稱TW），以及歐洲EMEA賽區的BDS戰隊以3：2的比數，淘汰太平洋PCS賽區的PSG塔龍。最終由GAM和BDS兩支隊伍晉級第二階段賽事，與另外14支隊伍包括GEN.G戰隊、JDG戰隊、G2電競、NRG戰隊、T1戰隊、BLG戰隊（Bilibili Gaming）、FNC戰隊（Fnatic）、C9戰隊（Cloud9）、KT羅斯特、LNG戰隊、MAD戰隊、TL戰隊、DK戰隊、WBG戰隊等，總計16支隊伍，競逐本屆大賽的冠軍獎盃。

第二階段賽事安排在本週四（10/19）開打，首日採BO1（一局定勝負）的賽制，比賽時間從下午1點至晚間8點，總計8場比賽，在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。比賽時間經常會有變動，有興趣的朋友，建議可提早投注。以下推薦兩場關注度較高的比賽，相關分析如下：

10/19（四）14:00，MAD戰隊 @ C9戰隊，推薦：不讓分「MAD戰隊」勝

先說MAD，來自歐洲EMEA賽區的第3種子，夏季賽的表現不算理想，例行賽5勝4敗的戰績，在聯盟10支隊伍中僅排名第7。不過，隨著遊戲版本的更新，MAD在夏季賽後期的戰力有一定程度的提昇，在年度總決賽（Season Finals）中更是以直落3的比數，擊敗夏季賽排名第2的XL戰隊。再說C9，來自北美LCS賽區的第2種子，C9長期以來一直是LCS的強隊代表，也有多次參與國際賽的經驗，夏季賽的表現相當強勢，例行賽13勝5敗的成績，在10支隊伍中排名第1。不過，在年度總冠軍賽（LCS Championship）的決賽中，意外遭到夏季賽排名第5的NRG戰隊以3：1擊敗，該場比賽C9不僅在B/P（Ban/Pick，即禁用/選用）環節發生問題，選手的操作也有不少失誤，整體表現相當不理想。本場比賽是歐、美兩大賽區的競爭，歐洲隊伍無論是在國際賽或是國內賽的表現，多優於北美隊伍，再加上，相較於MAD倒吃甘庶的表現，C9在季末的表現略有走下坡的趨勢，因此看好MAD能拿下勝利，推薦可買不讓分MAD勝。

10/19（四）20:00，KT羅斯特 @ BLG戰隊，推薦：不讓分「KT羅斯特」勝

先說KT，來自韓國LCK賽區的第3種子，夏季例行賽取得17勝1敗的戰績，位居聯盟第1。不過，例行賽近乎無敵的KT，進入季後賽兩次不敵Faker領軍的T1，最終只能以LCK第3種子的身份參加世界大賽。雖然僅是第3種子，但KT在季後賽仍有戰損比（Kill to Death ratio）1.24，平均每局12.8個擊殺、10.3個死亡的精彩表現，說明來自LCK的代表隊伍，每一支隊伍都具有爭奪冠軍獎盃的優秀實力。再說BLG，來自中國LPL賽區的第2種子，夏季例行賽取得15勝1敗的戰績，同樣位列聯盟第1。不過，與KT的情況類似，例行賽打遍天下無敵手的BLG，進入季後賽先後不敵JDG及LNG兩支隊伍，僅獲得第3，從數據面來看，BLG在季後賽的戰損比僅有0.86，平均每局13.5個擊殺、15.7個死亡，不算理想，最終BLG是透過加計春季賽的積分，才能以第2種子的身份進軍世界大賽。本場比賽是今年世界大賽的首場中韓大戰，相信也是當日關注度最高的比賽，看好將由KT拿下首場比賽的勝利，推薦可買不讓分KT勝。