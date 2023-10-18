周三終場，加權指數下跌201.64點或1.21%，報16440.91點，成交量增至3484.23億元；櫃檯指數下跌2.74點或1.28%，成交量211.46點，成交量降至724.96億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，整個型態從八月以來的區間整理格局不變，在16200有強勢支撐、萬七有壓的箱形格局下，以目前情況判斷，雖然AI利空消息發酵、以巴衝擊等負面因素持續觀察，但整體而言，衝擊時間已過，後續逐步消化利空，挾帶旺季效應，預估後續走勢不看淡，盤整後評估11、12月向上機會大。

黃仁勳再度訪台，AI題材仍有看頭，屏息周四台積電法說會，留意其對第四季展望。黃仁勳說明，台積電牽動AI晶片題材，是否已反應利空或是利空擴大，關注公司法說描述，影響台股箱型格局擴大與否，但預估不至於破底。操作上，仍宜布局旺季效應個股、AI概念、蘋概、油價塑化相關、金融、電動車零組件等。

權值王台積電(2330)摔至540元當日最低，失守季線，收跌11元或2%，影響台股89.38點最劇，AI重挫同樣拉低台股指數，廣達(2382)、智邦(2345)跌超過5%，分別蒸發指數14.01點、6.92點，聯發科(2454)下跌12元同樣影響台股6.04點。而千金股亞德客-KY(1590)大漲半根漲停，貢獻指數3.7點，塑膠股的南亞(1303)、台化(1326)齊漲1.5%以上同樣支撐台股超過1點。

AI遭空方狙擊，成交量前十大，跌近4%的緯創(3231)排第一，聯電(2303)、威盛(2388)、廣達(2382)、台泥(1101)、中鋼(2002)、定穎投控(3715)、英業達(2356)、長榮航(2618)、宏齊(6168)。其中緯創股價一度跌破90元關卡，創7月以來新低，爆出20萬張大量，廣達、技嘉(2376)、英業達(2356)均爆量創下波段新低；威盛大洗三溫暖，翻黑收在跌停價；中鋼則尾盤竄升拉紅；聯電創下近4個月高點。

AI爆量下跌，但輝達回應，預計新規短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響，周四台積電法說會亦關注AI相關議題回應。外資圈仍看好AI伺服器族群後市發展，給予指標股「優於大盤」和「買進」評等，並將目標價調升。

鴻海科技日，鴻海、裕隆難以抵擋空軍，雙雙下跌約1%。