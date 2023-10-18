2024台新女子路跑將於明年3月24日、4月14日分別在台中場台中市中央公園、台北場台北市政府市民廣場開跑，18日下午5點正式開放報名，本屆活動除了提供台新卡友限量專屬優惠折扣、加碼「台新瑰密獎」，更首次攜手「李老闆集團」首創路跑賽事線上直播報名。

台新銀行連續7年冠名贊助台新女子路跑賽事，長期力挺台灣運動發展，3度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證，2022年首度獲頒運動推手金質獎，不只贊助台灣最大型女子路跑，更積極支持台灣女子高爾夫選手曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、黃亭瑄、陳之敏及空手道選手辜翠萍、谷筱霜，幫助台灣女性運動員在國際賽事發光發熱。

2024台新女子路跑於17日下午5點開放報名，持台新玫瑰Giving卡報名台中場10公里組可享8折優惠，僅限100個名額，台新信用卡全卡友報名3.5公里組可享報名費9折優惠、限額200名，持台新玫瑰Giving卡報名台北場半馬組想8折優惠、限額300人，台新信用卡全卡友報名10公里組、3公里組也有享有報名費9折優惠，10公里組限額200人、3公里組優惠也是限額200人。

台新女子路跑鼓勵「女力」，18日的報名記者會上，還有來自警察、消防單位、醫護、教職、金融跟空服等不同行業的女力代表，分享自己進入路跑世界的心得。

今年2024台新女子路跑另一個別出心裁的設計，是聯手「李老闆集團」，將由旗下知名直播主柒柒花媽、Miya在FB粉專線上直播，全台首創網路直播搶賽事名額，透過指定線上管道完成報名，即可享有adidas、森田藥妝、L. ERICKSON運動髮圈等報名好禮，直播期間報名人數達標，還會加碼抽運動鞋款。