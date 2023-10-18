台東馬偕骨科醫師鄭揚潤（左）示範復健動作。（蔡旻妤攝）

台東馬偕骨科醫師鄭揚潤。（蔡旻妤攝）

台東吳小姐年輕時體重過重，長期受膝痛所苦，經台東馬偕骨科醫師鄭揚潤囑咐減重並給予復健運動及玻尿酸注射治療，1年後大幅改善。鄭揚潤提醒，肥胖者患病機會比正常人高2至3倍，雖然好發於老年人，由於台東有許多山區景點，甚至有僅35歲的高山協作員因長期背重物而患上退化性關節炎。

35歲的高山協作員因每天必須扛40多公斤的重物，因此很早就膝蓋退化，鄭揚潤建議，若患者因職業無法減輕負重，只能利用運動強化大腿與股四頭肌肌群的力量，讓膝關節得到充分的支持力量。他說，退化性關節炎患者，治療應從運動強化大腿肌肉開始，初中期患者可施打玻尿酸或藥物治療以緩解疼痛症狀。

台東馬偕醫院說明，病患經非藥物與藥物治療及膝關節內注射治療，仍無法緩解，就應該考慮外科手術治療，手術治療包括膝關節鏡、矯正切骨術與人工膝關節置換術，膝關節鏡可以微創方式清創膝蓋因長期磨損、發炎導致的積水、增生等物質，減緩膝痛問題。而退化性膝關節炎在晚期關節明顯變形的病人，常常必須以人工膝關節置換術加上術後的復健訓練，來重建下肢的行走功能。

鄭揚潤說，許多病人常因懼怕人工關節置換手術而延後手術時間，如此卻可能引起關節旁肌肉嚴重萎縮，結構變形即便後來接受膝關節置換，常需要更久的復健才可能恢復行動力，因此手術治療應把握黃金時機。

面對市面上大量固關節的藥物廣告，鄭揚潤提出美國骨科醫學會具權威雜誌的醫學研究指出，含有薑黃、薑根萃取物、葡萄糖胺軟骨素、維他命D等成份的保健食品，大型的實證醫學研究指出在臨床上的使用成效是模稜兩可的，有些人覺得有效有些則沒有，但因這些保健品對人體是無害的，站在醫師立場是不反對病患使用。