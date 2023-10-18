嘉縣衛生局邀集疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳，與梅山鄉長林俊謀、各村里長及代表，針對確診案例家戶強力孳清及化學防治策略研商對策。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣本土登革熱累計確診案例今已達百例，又以梅山鄉29例最多，嘉縣衛生局邀集疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳，與梅山鄉長林俊謀、各村里長及代表，針對確診案例家戶強力孳清及化學防治策略研商對策。

嘉縣全縣確診累計達百例，分別為梅山29例、大林鎮28例、民雄及竹崎鄉各16例、朴子及太保市各3例、布袋2例、水上、中埔及番路鄉各1例，縣府已針對大林、梅山、民雄及竹崎等高風險鄉鎮，於接獲通報NS1快篩陽性後實地探查地形，規畫50至100公尺完成化噴路線，後續孳生源清除及健康監測31日。

其中梅山鄉累計29例，大南村占14例，梅北村6例，梅山鄉公所召集村里長及代表，與縣府研商防治策略達成共識，為防堵疫情，縣府更不定期出動防疫稽查小組查核孳生源，查獲陽性積水容器立即開立舉發單，累計已開出13張，並發起環境清潔日動員村里大掃除。

衛生局長趙紋華表示，大林、梅山、民雄及竹崎等4個高風險鄉鎮確診案例大部分務農，且多為同一個工作農地，強烈呼籲民眾如因工作須進入疫區請務必做好自我防蚊措施，戶外活動可穿長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑、蚊香，減少被蚊子叮咬的機會。

縣長翁章梁呼籲，高風險區域民眾務必落實家戶內外「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，避免孳生病媒蚊，違者將處3000至1萬5000元，並做好防蚊措施，如有症狀速就醫，及早診斷降低社區傳播風險，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必盡速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢。