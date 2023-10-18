聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯對以色列發動的突襲行動，不能作為對巴勒斯坦人「集體懲罰」的正當理由，呼籲各方立即停火。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在中國一場經濟論壇中，譴責哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列、奪走1400多條人命之舉為「恐怖行為」，毫無正當性可言。

他說：「然而，突襲行動並不能作為對巴勒斯坦人集體懲罰的正當理由。」

他呼籲以色列和哈瑪斯在加薩（Gaza）的衝突「立刻人道停火」，重申他口中的「兩項急迫人道訴求」。

古特瑞斯呼籲哈瑪斯「即刻且無條件釋放人質」。他指的是哈瑪斯發動以色列建國以來最致命突襲行動期間所擄走的至少199名人質。

古特瑞斯同時敦促以色列「立刻無限制地放行人道援助出入管道，以因應加薩民眾最基本的需求」，並說加薩民眾絕大多數為婦孺。

他說：「在此呼籲立即人道停火，以提供充足的時間和空間來協助達成我這兩項訴求，並緩和我們目睹的這場天大人類苦難。」

「太多性命和整個地區都命懸一線。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1121018