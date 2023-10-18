加州毒品問題猖獗，美國緝毒局數月前鎖定一個網絡臥底調查，破獲販毒案件。網絡成員販售摻入甲基安非他命的治療過動症藥物「阿得拉爾」，銷售毒品時，還憂心他人用藥過量成癮。

據「信使新聞」（The Mercury News）報導，美國檢方指出，毒販出售含甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）的阿得拉爾（Adderall）藥丸給他人，每週三固定向舊金山灣區西側送貨、週四向東側送貨，最低必須購買300美元（約新台幣9695元）的貨品，「送貨規則嚴格」。

處方藥「阿得拉爾」在美國短缺已超過1年。「阿得拉爾」有提神作用，常用來治療注意力不足過動症（ADHD），被外界稱為「聰明藥」。

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）的律師團日前表示，班克曼-佛里特是否服用此藥物影響到他出庭作證表現。

今年3月，美國緝毒局（DEA）臥底探員經由線民混入販毒組織，使用加密通訊軟體Signal，先與組織內成員塞斯塔克（Matthew Sestak）接觸，並與另1名成員龔薩雷茲（Natalie Marie Gonzalez）展開毒品販售交易。

檢方表示，成員販毒時，還會關心賣錯對象導致毒品成癮問題。

龔薩雷茲在與臥底探員交易時詢問「誰是你的主要客戶？」並說「我們服務許多學生和年輕專業人士，他們用藥目的是為了工作，我好奇你對客戶用藥的理解」。探員回覆，「是給大學生/我研究所朋友」。

龔薩雷茲則回說，「謝謝分享，我只想確認我們分擔起責任，而非助長成癮，那會對人造成傷害」。臥底探員據稱收到1000顆「阿得拉爾」假藥，當進一步要求「完整藥品清單」後，又接獲一份含藥品和價格的文件。

報導引述訴狀指出，文件下方寫道，「我們正在招募」和「我們需要更多送貨司機」。組織成員還供出1個名為The Shop的大型集團。

龔薩雷茲、塞斯塔克、及其他2人已因共謀罪和發送甲基安非他命遭到起訴。（編輯：韋樞）1121018