彰化縣環保局今天發布訊息，因環境風場為轉為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，風速較弱擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計影響３天，至10月20日，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

「一片霧茫茫！」今天許多民眾出門都感覺天空陰陰的，查詢空氣品質監測網後，發現不是天候不佳，而是空氣品質太差，趕緊拿出口罩戴上。

環保局指出，因應連續3天空品不佳，該局已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣已透過中台灣區域治理平台，與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，同時要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今天共降載3900MW（含歲檢修），減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒，中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，再加上位於下風處，擴散條件不良，有汙染物累積，呼籲轄內各公私場所應妥善操作汙染防制設備，也請民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。

此外，民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請可通報環保局處置，可撥打公害陳情專線0800-066666。