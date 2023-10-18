長白髮一直是許多人的困擾，除了使用染劑外，有什麼天然方式能讓它再黑回來？對此，營養師程涵宇分享，想讓白髮變黑必吃9營養，包括維生素B12、生物素、葉酸、維生素C、優質蛋白質、銅、鈣、鋅及鐵，都有對應的食物與功效，能促進有利於毛髮生長環境。

程涵宇在個人網站撰文表示，形成白髮與缺乏營養、壓力、肥胖、抽菸、缺乏運動、疾病、遺傳都有關係，其中，家族遺傳與少年白的發生最相關。另外，肥胖和抽菸都會在體內累積大量自由基，影響毛囊黑色素製造，也降低黑色素細胞自行修復的能力。

談及讓白髮黑回來的方法，程涵宇分享，下列9種營養值得納入日常飲食清單中：

1、維生素B12：能維持烏黑髮、頭皮好循環，包括文蛤、海苔、牡蠣、起司、魚等都是很好的獲取來源。

2、生物素：能活化黑色素細胞。推薦食物來源如熟雞蛋、豬肝、蘑菇。

3、葉酸：供給毛囊營養。推薦食物來源有菠菜、青花菜、黑豆。

4、維生素C：支援頭皮減壓抗氧化，程涵宇指出，氧化壓力會使黑色素細胞減少，是毛囊老化、頭髮變白的原因之一。而維生素C能終止自由基的連鎖反應，並降低氧化傷害，達到保護黑色素細胞、減少白髮生成機會。推薦食物來源如芭樂、奇異果、甜柿。

5、優質蛋白質：程涵宇解釋，蛋白質是構成身體的主要成分，當其攝取不足時，頭髮顏色會變淡且細而易斷裂；若足夠，就能夠提供頭髮充足營養，並幫助穩固頭髮組織。推薦食物來源有，雞蛋、牛奶、黃豆。

6、銅：黑色素生成的必要原料。推薦攝取來源如牡蠣、75％以上的黑巧克力。

7、鈣：影響黑色素生成。推薦食用來源如羽衣甘藍、豆干。

8、鋅：協助體內多種酵素作用，並幫助黑色素產生。推薦食物來源如蝦、南瓜籽。

9、鐵：幫助氧氣運送至頭皮毛囊，促進頭髮健康生長。推薦食物來源如鵝肉、紅莧菜。

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