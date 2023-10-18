根據人力資源平台調查，「沒有方向，不知道自己喜歡什麼工作」是社會新鮮人在找工作遇到最大的問題，高雄市政府青年局為解除新世代求職困擾，特別舉辦一日職場體驗活動，今年度已帶領青年至UNIQLO、安永會計師事務所等15家特色企業營運現場，瞭解各個企業的運營基礎和工作內容，體驗高雄不同產業特色及發展趨勢，協助青年探索未來就業發展方向。

青年局辦理大專生職場體驗計畫，提供一日企業參訪，於義大百貨辦理行一日客服體驗。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，辦理職場體驗的核心目標是幫助青年找到自己的職業方向，學員可以體驗到學校教學以外的經歷，透過實作發揮價值，也對職涯選擇有更進一步認識；這些活動同時也是提供青年學子尋找潛在實習或就業機會的平台，成為職業發展的重要一步。

港都電台讓青年扮演一日DJ，實際體驗節目錄製作業。（圖片來源：高雄市青年局提供）

參與活動的多數青年也表示，很感謝青年局辦理職場體驗活動，因為平常少有機會能提前體驗企業的工作內容，還可與正職員工互動，這對他們摸索自己未來想從事什麼行業非常有幫助。

與在地特色旅宿帕鉑舍旅合作，手把手帶領學員體驗房務作業。（圖片來源：高雄市青年局提供）

其中UNIQLO結合店鋪工作實作體驗、分享面試穿搭秘訣與品牌永續經營哲學，更邀請青年局局長張以理擔任穿搭活動的客座專家，協助學習如何打造各種場合適宜的穿搭技巧。另也深入了解帕鉑舍旅PAPO'A HOTEL經營在地特色品牌策略、帶領學員了解安永會計審計會議前置作業、探索南六企業現場自動化製程運作模式，為青年們提供多元職場探索機會。

學員探索知名服飾品牌智慧科技，使用UNIQLO無人查貨系統尋找商品。（圖片來源：高雄市青年局提供）

本次職場體驗活動直擊15家不同多元類型之產業，包含科技製造、傳播媒體、餐飲服務、零售服飾業、航太工業等。除了拜訪知名日商企業UNIQLO，更前進四大會計之一的安永聯合會計師事務所、Buffet餐廳龍頭饗賓餐旅集團、口罩國家隊南六企業、在地設計旅宿業者帕鉑舍旅以及台灣航太產業領導者漢翔航空等特色企業營運現場。藉由公司指派內部優秀人員介紹產業發展與就業環境，並以實作體驗引導青年學習工作內容，讓學員深入瞭解職場文化，對未來就業能有更多元選擇。