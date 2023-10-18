桃園市龜山區公所日前舉辦「青春照相館－重返20歲」的體驗，邀請有祖孫身分的李玟參加，模擬拔除長者的白髮或白鬍子，讓參與者仿佛回到年輕的時光。龜山區區長張嘉平表示，期望大家都能珍視家中的智者，多陪伴在長輩身邊。

龜山區公所舉辦「青春照相館－重返20歲」的體驗，為即將來臨的龜山區今年長青及敬老楷模表揚活動拉開序幕，同時也為受表揚者的入場做出了完美的鋪墊。張嘉平表示，體驗邀請龜山區內的里長帶著具有祖孫身分的里民們，一起來參加這趣味的前導活動。讓參與者體驗回復青春歲月的樂趣。

他說，模擬拔除長者的白髮或白鬍子，讓參與者仿佛回到年輕的時光。其中邀請新興里里長陳洲輝帶著兩歲的小孫女參與體驗，平常孫女會拔阿公的白鬍子，體驗中讓小孫女嘗試拔大根的白鬍子，這象徵著「家有一老、如有一寶」的寶貴精神。我們期望大家都能珍視家中的智者，多陪伴在長輩身邊。這前導活動提前營造出活動的溫馨氛圍，為受表揚者的進場做出了完美的鋪墊。

另龜山區也有「悅齡龜山－感恩有您」，表揚66位傑出的受表揚者，並由張嘉平頒發獎項，以表達對他們長期以來的奉獻和付出的極大肯定。這也是社區對他們貢獻的感謝之情的表達。