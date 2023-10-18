在傳出以色列空襲加薩阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab hospital），至少導致500人喪生，還有許多人在斷垣殘壁下的消息後，全球譴責的聲浪不斷，而阿拉伯世界更是群情激憤，在各地舉行大規模抗議。

然而，據《新聞周刊》（Newsweek）等外電18日報導，以色列國防軍（IDF）為了釐清責任，在社群媒體X上公開了影片，並說，一枚巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）恐怖分子要攻擊以色列的火箭彈誤射，並在晚上18:59爆炸，也正是加薩醫院遇襲的時候。

但弔詭的是，以色列（State of Israel）和以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）的官方帳號在X上先貼出影片，以證明是和哈瑪斯攜手，共同對抗以色列的伊斯蘭聖戰組織誤射。

不過，當《紐約時報》（The New York Times）視覺調查團隊記者托勒（Aric Toler）直指，影片是在醫院爆炸後，起碼過了40分鐘才拍攝的，繼而質疑影片上時間戳記的正確性時，兩個帳號雖然保留原本的貼文，但隨即刪了影片。