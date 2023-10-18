桃園龍潭綠杉林公園完工，規劃特色遊戲場，還有全台最美候車亭和5星級廁所。（工務局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園龍潭綠杉林公園完工，規劃特色遊戲場，還有全台最美候車亭和5星級廁所。（工務局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭區陸軍司令部前有大片高聳南洋杉綠地，市府與軍方合作闢建「綠杉林公園」，規畫多元遊戲場，還有號稱全台最美的公車亭及5星級景觀廁所，工程近期完工吸引民眾目光。工務局說，在施工過程中，生態檢核還發現螢火蟲，蝶類及昆蟲大幅增加，預計將在10月底工程驗收、11月開放。

工務局長汪在宙指出，位於龍潭區大漢營區國防部陸軍司令部前方綠地，基地面積約4.3公頃，擁有約90棵高聳的肯氏南洋杉林，多年來軍方養護有成，成為景觀優美、深具特色的都市森林。工程開闢成為軍民共融的公園，改善項目包含友善公車停等廣場、調整區內10米車道、陸軍迷彩意象綠園樂活散步道、景觀廁所等，另外保留南洋杉大草坪及設置親子遊戲區等，創造多樣性的休憩活動場所，提供民眾優質的戶外活動場域。

值得一提的是，因為當地有許多南洋杉林及開闊的大草坪，從工程設計之初，就保留這些良好的生態資源，另外也進行周邊相關的生態調查，在工程完工之後，也發生台灣窗螢的蹤跡，且蝶類及昆蟲也有大幅度的增加，工務局也說，希望未來到此的遊客，可以細細體驗生態保育的重要及成果。

汪在宙也說，綠杉林公園硬體已經完工，目前公園設施開放讓居民、小朋友休憩使用，剩下最後部分工項驗收完成後，11月辦理完工典禮。