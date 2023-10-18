新竹縣竹東鎮世光教養院的醫療交通車老舊，新竹西區扶輪社長黃宏福得知後，積極號召全體社友，發動捐贈無障礙福祉車募款活動，縣長楊文科18日受邀出席捐贈無障礙福祉車的儀式，感謝西區扶輪社熱心公益，讓院內的身心障礙者能獲得更好的就醫品質與行車安全。

世光教養院設立於1993年，是全台第1所服務重度、極重度身心障礙者的單位，教養院也努力地服務照顧院生，讓他們走出社會。縣府社會處也與世光教養院合作，辦理「橫山日照中心」（九讚日照中心）、「北埔日照中心」及「新埔小規模多機能服務中心」，並設置「拙茁家園」，服務具有基本生活能力及行動能力、18歲至45歲的中度、重度、極重度智障者及多重障礙者。

楊文科表示，教養院服務的對象為重度或極重度之智能障礙者、多重身心障礙者，提供日間及住宿生活照顧，此次到竹東的世光教養院，見證新竹西區扶輪社捐贈由社友們集資購買的無障礙福祉車，令人感動。

黃宏福也說，世光教養院的同仁及志工們，都是富有愛心的天使，身體力行的付出令人感佩，捐款只是一個數字，如何讓捐款變成幸福的笑容及無數個有溫度的感人故事，這還是需要他們的奉獻與付出，願眾人攜手同行為公益服務。

世光教養院長彭少呈表示，感謝社會大眾對世光教養院長期的協助及資助，有了這輛福祉車，就可以帶著院生們出門走走，提升就醫品質與行車安全。