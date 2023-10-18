南韓人氣女團「BLACKPINK」由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa組成，各自擁有獨特魅力，在世界各地都有無數粉絲支持，近期4人與YG娛樂的續約問題似乎尚未喬好，成為粉絲關注焦點。在此同時，Jennie推出SOLO單曲〈You & Me〉，還找來《美少女戰士》作者武內直子繪製封面，不過YG娛樂這次為其推出的週邊商品，卻引發大批粉絲不滿。

17日YG娛樂釋出Jennie歌曲〈You & Me〉的最新週邊，其中有透明、黑殼兩種底色的手機殼，要價65000元韓幣（約1695元新台幣）、黑白兩款短袖T恤，要價68000元韓幣（約1774元新台幣）、黑白兩款長袖大學T恤，為112000元韓幣（約2922元新台幣）以及海報、靠墊等，不過設計基本都是以武內直子為Jennie新歌設計的封面為基底。

YG娛樂以武內直子的圖單曲相關周邊。（圖／翻攝自YG Select推特）

不過卻引來許多韓國網友罵聲「合約簽得不順，鬧脾氣才做這種周邊？」、「YG這次周邊也太沒誠意」、「看上去完全不想買」，認為YG娛樂對藝人不夠用心，吐槽商品缺乏設計感，手機殼甚直接把武內直子的繪製圖直接印上，四方形完全沒去邊，看上去略顯突兀。