身上疹子越摳越多？別誤以為是「手賤」或強迫症，這也可能是棘手的結節性癢疹！專家表示，結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，病灶外觀有明顯的顆粒狀結節，且是「抓了才會發生」，在背部肩胛處等無法輕易搔抓之處，常會留下一片潔淨肌膚，其他部位則常有結節病灶，嚴重者可能多達百顆以上。專家近期發表最新研究，若這些患者採取生物製劑治療，半年就能改善嚴重程度，原本癢的程度達10分的人，治療後只剩下4分，甚至有機會恢復皮膚的平整狀態。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳指出，結節性癢疹是帶狀皰疹的全身版，帶狀皰疹的感覺是痛，而結節性癢疹則是癢，是一種慢性皮膚疾病，好發於壯年及中老年人。病患會感覺連續搔癢6周以上，病灶外觀有明顯較大、偏硬的顆粒狀結節，甚至融合成板塊，引發原因多元，其中約有一半合併異位性皮膚炎的體質，或是有家族史、長期洗腎、糖尿病、HIV感染等，多數的原因不明。

結節性癢疹被認為是罕病的一種，在台灣的盛行率應小於10萬分之1，蔡呈芳看診30年來，只遇過50位患者。蔡呈芳表示，結節性癢疹與單純因習慣性摳抓導致一顆顆的癢疹，或是洗腎或糖尿病造成的皮膚搔癢不同。有趣的是，結節性癢疹是「抓了才會發生」，因此病友背部肩胛處無法輕易搔抓之處，常會留下一片的潔淨肌膚，身體其他部位則常有結節病灶。

「只要有一顆結節發癢，就像引爆連環『癢彈』，全身其他結節也跟著癢起來」。蔡呈芳說，這些患者常常全身搔抓破皮，用痛感克服癢感，卻換來血跡斑斑、愈抓越癢甚至引發感染的困境中。若傷口反覆感染，輕則傷口難以癒合，嚴重時可能引發敗血症。

結節性癢疹的嚴重程度可依據病灶數量做區分，20顆以下為輕度，20-100顆為中度，超過100顆則屬於嚴重癢疹。蔡呈芳表示，傳統治療結節性癢疹以類固醇、冷凍治療、紫外線光療與口服免疫抑制劑為主，更嚴重者則可嘗試Thalidomide。然而，外用類固醇長期使用下，皮膚容易變薄；口服類固醇可能併發水牛肩、血糖升高、白內障、青光眼、長痘痘與女性經期紊亂等；Thalidomide則有嗜睡、暈眩、水腫等風險，且孕齡女性禁用，且有末梢神經病變的風險。

為解決結節性癢疹病友之苦，各國科學家積極投入研究。蔡呈芳也在日前的2023年歐洲皮膚病與性病學會年會（EADV）中發表最新研究成果，此試驗世界共收錄150多位患者，每2周打一次針，連續治療半年。研究顯示，生物製劑可顯著改善皮膚搔癢、結節病灶的嚴重程度，原本10分癢的患者，治療後只剩下6分，且抓破皮的患者只剩下1成，甚至有機會讓皮膚恢復平整狀態。

這項藥物目前已普遍用於中重度異位性皮膚炎的治療，本月也正式通過台灣食藥署核准，供臨床中重度結節性癢疹使用，但尚未申請健保給付，民眾若自費使用，1個月需要約4萬元，隨著狀況改善，治療約3個月後，費用可望減少一半，有機會幫助更多患者找回「無癢人生」。