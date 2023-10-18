咖啡乖乖及爆米花（周麗蘭攝）

今年台灣咖啡節主題「今啡昔比」，多家食品公司推出聯名商品。（周麗蘭攝）

雲林縣府今年舉辦第21屆臺灣咖啡節10月28日至29日將於古坑鄉華山國小、11月3日至5日在古坑綠色隧道舉行，今年除了有香濃咖啡，咖啡為食材的乖乖、爆米花、沙其瑪、曲奇餅等也將一同公開。

今年台灣咖啡節主題「今啡昔比」，多家食品公司推出聯名商品，包括古坑農會、蜜蜂故事館推出「藝伎咖啡乖乖」、蜂蜜咖啡口味的爆米花；庵古坑咖啡推出咖啡沙其馬、咖啡曲奇餅；崙背千巧谷烘焙工場新推出咖啡拿鐵鮮奶球； CPAG古坑咖啡集團產區推出的「咖啡風土俱樂部」咖啡有紅茶、檸檬、可可風味。

古坑農會表示，該農會長期致力於農特產品與休閒觀光產業結合，今年與咖啡大廠推出台灣咖啡飲品，希望在咖啡節之後能夠常態化量產，雖然台灣咖啡價格稍高，但精品咖啡仍有其消費族群，相當期待異業結盟。

縣長張麗善表示，今年咖啡節除邀請職人沖泡咖啡，與有種植咖啡的縣市做城市交流，異業聯盟研發的咖啡產品更令人驚豔。

農業處長魏勝德表示，2023年台灣咖啡節除邀請在地咖啡莊園和咖啡品牌，擴大邀請城市人氣咖啡品牌發揮品牌的風格與創意，讓各種不同的咖啡吃、喝、伴手禮搭上「咖啡x野營x微冊」的環境氛圍，打造日常的咖啡生活情境。

台灣咖啡節系列活動還包括21日在劍湖山世界舉行全國咖啡沖煮大賽初賽、22日複賽；在古坑華山福華宮旁廣場舉行華山六寶暨金牌咖啡師比賽；28日、29日咖啡節活動會場在古坑鄉華山國小操場；11月3日至5日會場是古坑綠色隧道大草坪。