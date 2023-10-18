前紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）去年賽季結束球員生涯，但對於教練職始終保持高度興趣，根據《The Athletic》記者凱蒂（Katie Woo）報導，莫里納已就進入紅雀教練團一事與球團進行討論，雙方彼此都有合作意願。

41歲的莫里納效力紅雀19個賽季，在這位名聞遐邇的本壘指揮官坐鎮之下，紅雀始終具備季後賽競爭力，只有在2007年球季勝率低於5成，不過球隊進入後莫里納時代的首個賽季並不順利，更是爆出主戰捕手康崔拉斯（Willson Contreras）與投手群鬧不合，整季只有71勝91負，位居國聯中區墊底。

莫里納曾表示希望從事管理或教練一職，近期則是在委內瑞拉聯賽累積經驗，今年更是率領波多黎各出征3月的WBC（世界棒球經典賽）。凱蒂指出，紅雀教練團普遍缺乏紮實的大聯盟經驗，組成人數也是本賽季最少的一支，考量莫里納在紅雀的地位，是球團補強教練團最好的人選。

目前還無法得知莫里納會在紅雀擔任何種角色，不過凱蒂透露，莫里納將會以全職教練身分入隊，而非客座教練，也不會危及隊內目前教練的職位。