英國倫敦City of London School學生昨(17)日至醒吾科技大學參訪交流，由醒吾科大應英系安排體驗書法、扯鈴及製作水果糖葫蘆，並至醒吾中學體驗粉彩畫與個性徽章製作，最後還與醒吾學生一起打籃球及足球，參與的學生直呼寫春聯與「心臟病」遊戲真的太好玩了。
City of London School(倫敦市學校)是英國倫敦市的一所獨立男子全日制學校，昨日30位學生一同至醒吾科技大學及醒吾中學參訪，在醒吾科大應英系舒海倫老師與學生的帶領之下，利用傳統民俗技藝、傳統小吃、年節習俗及遊戲，讓倫敦的學生學習中文。
應英系主任張煜權致歡迎詞，詳述醒吾科大有四個學院，分別是商管學院、觀光餐旅學院、流行藝術學院及設計學院，四個學院都代表著不同的職業，希望大家能在這次的交流活動中體驗到不同的教學方式、與體驗及認識不同的職業別。
醒吾中學校長吳文梅指出，醒吾高中也是一個充滿多樣性的學校，有國中部、普通高中部、其中高中職業類科更有觀光事業科、資料處理科、商業經營科、時尚造型科、幼兒保育科。其中男子籃球隊連續二年拿下全新北市的冠軍，而醒吾女子足球隊是全臺灣高中女子足球的冠軍隊伍，藉由此次機會與本校球員進行愉快的交流。
City of London School學生Zidan自我介紹說自己是一半的台灣人，一半的巴基斯坦人。這次在醒吾科大體驗了很多東西，最喜歡的是寫書法和製作個性徽章。而學生Hector開心的表示說：「我最喜歡的是心臟病遊戲，心臟病真的太好玩了。」
在此次的參訪交流中，不只是讓City of London School學生體驗到台灣是個多元化國家，更讓他們了解醒吾科技大學與醒吾中學的各種科系，每個系科中都能體驗到不同的職業性質外，也讓他們感覺到醒吾學生的熱情及友善。這次也提供醒吾的學生有與外國同學交流的機會，能提高英語能力和增強國際觀。
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