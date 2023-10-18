今年8月起，隨著疫情解封旅遊潮大起，網路上各式各樣的自由行分享文開始席捲而來，大家紛紛開始摩拳擦掌的狂搜各大訂房，詐騙集團也趁著這波旅遊潮，利用旅遊、訂房網站進行詐騙，如知名旅遊網：「Booking」於165全民防騙網就有相關遭詐騙通報以及諮詢件數。

目前最新訂房詐騙手法是駭客會入侵國際訂房APP，藉由大眾對官方APP的信任發送訊息通知信用卡驗證有問題，或是需要先行付款等資訊，引誘民眾點擊進去訊息內的連結，並用話術誘導民眾面臨時間壓力而影響判斷力，進而騙取民眾於連結網站輸入信用卡資訊、騙取信用卡資訊、盜刷信用卡。

新興旅遊詐騙話術大公開 ，警方提醒3大徵。（警方提供）

有相關國際訂房網提出官方聲明，稱近來網路犯罪者針對平台合作夥伴攻擊有所增加，經查為網路犯罪者通過網路釣魚電子郵件，入侵其合作夥伴的帳戶，該官網已聲明為了保護消費者及合作夥伴權益，已凍結這些有風險的帳號。

臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐所在此提醒民眾在瀏覽各大國際訂房網時，遇到某訂房突然價格大降或升等送餐、同日期官網沒房間，但國際訂房網有大量空房、引導先付款的網址非國際訂房網官方網址，只要出現以上所述3個特徵現象，請務必另外聯繫各大國際訂房網官方客服或向165全民防騙網諮詢。