連續3個球季率領道奇寫下100勝的總教練羅伯茲（Dave Roberts）保住了工作，儘管在季後賽首輪慘遭響尾蛇3戰橫掃，球團高層並沒有怪罪羅伯茲。棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示，季後賽輸球絕對不是因為他們不努力，他肯定所有人都是全心全力地投入。

美媒《SB Nation》引述弗里德曼的說法，指出道奇會在2024年球季續聘羅伯茲，畢竟教練團在例行賽的表現非常好。如果不算2020年疫情縮水球季，道奇就是連續4季100勝，改寫大聯盟紀錄，然而他們的百勝球季全都鎩羽而歸，只在縮水球季拿到1冠。

今年季後賽，最糟的狀況不斷發生在道奇身上，先發投手岡索林（Tony Gonsolin）韌帶手術報銷，左投烏瑞亞斯（Julio Urías）家暴案離隊，柯蕭（Clayton Kershaw）季後賽軟腳的「舊疾復發」出去送頭，兩位國聯MVP競爭者貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）合計21打數1安打。

總裁弗里德曼說：「我們的例行賽表現值得驕傲，我們在10月的目標是贏下11場球（摘冠），結果我們一場都沒贏，必須找出能夠改變什麼。」同時一些道奇球迷已經厭倦了羅伯茲，他們質疑高層被例行賽的好成績與票房給綁架，不敢做出正確的必要改變。有球迷在網路譏諷：「明年羅伯茲會回來，那就表示世界大賽冠軍不會回來了。」