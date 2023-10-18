千金難買好鄰居，一名男網友近日準備買房，擔心遇到惡鄰居，求問有哪些方法能事前確認鄰居素質。貼文PO出後，有名超專業的過來人分享7招辨識惡鄰居，包括觀察電梯公告、倒垃圾區域、門外有無放鞋子、問管理室等。

原PO在Dcard表示，近日終於存到錢能買房了，比起價格、生活機能跟地段，他最在乎的還是不想遇到惡鄰居，像是以前鄰居就是素質很差，會在窗戶抽菸，導致廁所時常有菸味。

對此，一名網友以自身經驗，專業分析出7招辨識惡鄰居的方法，首先是觀察鞋櫃，鞋子會放門外、不守規定的鄰居，未來有很高機率會製造噪音，而且還理直氣壯；第2，看電梯內公告，若貼很多公告代表這區很多居民素質不佳；第3，看垃圾分類區域，全亂丟在一起那麼素質可想而知。

第4，去管理室看住戶與管理員、社區經理應對，若有大聲咆哮的鄰居要小心；第5，看停車場通往電梯附近有沒有公告，看過有停車場曾公告不要在地下室遛狗、尿尿；第6，看房時若剛好遇到同層住戶，可以聊天觀察對方素質，問對方住多久、房子隔音好不好；第7是問管理室大哥，你想買的那戶跟上下左右戶有沒有發生衝突。

不過也有人認為，有些惡鄰居根本避不掉，就有網友分享，他租過幾好個地方的大樓，結果一買房就遇到會疑神疑鬼還一直擾民的鄰居，三更半夜按門鈴說有噪音，但他全家都在睡覺。