嘉義縣民雄鄉一處三合院16日大火，一對4歲、2歲小姐弟被鎖在家中而遭活活燒死，檢警初步相驗2童全身80％以上面積燒傷，今天會同法醫解剖，2童氣管內有碳粒沉積，是生前吸入，因火災發生時2童的母親外出，獨留2童在家，檢方認為母親涉嫌過失致死罪，已列為被告。
嘉義地檢署表示，還對2童採集檢體送驗，以確認有無毒藥物反應，2童的確切死因，尚待解剖鑑定報告做最後確認。
嘉義縣消防局火災調查人員17日到火場勘查鑑識，客廳天花板都燒塌了，燒毀最嚴重，初步研判起火源是客廳。
檢警初步了解，小姊弟的母親坦言16日案發時，趁2名小孩熟睡才外出辦事，因住處曾遭竊，而將門鎖換成密碼鎖，門一關就會鎖住，因想說出去一下子就回來了，又擔心小孩會亂跑，才會關門。
檢方查閱火場周邊監視器畫面，這名母親16日上午外出2次，先去買早餐、到村辦公室拿購物券，回家後，又騎機車出門購物，外出期間還不斷講手機。
檢方認為，該名母親獨留6歲以下子女在家，2童因為火災而死亡，該母親有涉嫌過失致死罪之虞，已列為被告，而案發期間該母親的行蹤、舉止，都必須進一步調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。