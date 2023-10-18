嘉義地檢署偵辦三合院燒死2幼童案，將幼童母親列為被告。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄鄉一處三合院16日大火，一對4歲、2歲小姐弟被鎖在家中而遭活活燒死，檢警初步相驗2童全身80％以上面積燒傷，今天會同法醫解剖，2童氣管內有碳粒沉積，是生前吸入，因火災發生時2童的母親外出，獨留2童在家，檢方認為母親涉嫌過失致死罪，已列為被告。

嘉義地檢署表示，還對2童採集檢體送驗，以確認有無毒藥物反應，2童的確切死因，尚待解剖鑑定報告做最後確認。

嘉義縣消防局火災調查人員17日到火場勘查鑑識，客廳天花板都燒塌了，燒毀最嚴重，初步研判起火源是客廳。

檢警初步了解，小姊弟的母親坦言16日案發時，趁2名小孩熟睡才外出辦事，因住處曾遭竊，而將門鎖換成密碼鎖，門一關就會鎖住，因想說出去一下子就回來了，又擔心小孩會亂跑，才會關門。

檢方查閱火場周邊監視器畫面，這名母親16日上午外出2次，先去買早餐、到村辦公室拿購物券，回家後，又騎機車出門購物，外出期間還不斷講手機。

檢方認為，該名母親獨留6歲以下子女在家，2童因為火災而死亡，該母親有涉嫌過失致死罪之虞，已列為被告，而案發期間該母親的行蹤、舉止，都必須進一步調查釐清。