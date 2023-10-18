美國商務部宣布近一步擴大晶片輸陸禁令，其中輝達（Nvidia）降階版晶片都在管制清單上。對此，經濟部長王美花18日表示，是針對去年10月的管制補漏洞、加強管制，但現在AI晶片全球都供不應求，因此這項管制對台廠影響較為間接。

在去年限制高階晶片輸陸禁令後，美國17日再宣布，擴大對中國出口最先進人工智慧（AI）晶片的限制。王美花18日出席經濟委員會時指出，美國商務部的新規定主要是針對去年10月的管制補漏洞，擴大對替代晶片的管制。

王美花解釋，台灣半導體主要就是為國外IC設計買主做代工，台灣是代工產業，晶片做出來後，是由買主決定要賣給誰，這項管制主要是影響國外的設計公司、也就是買主，台廠一定會遵守相關規定。

美國擴大晶片輸陸禁令，王美花指出，連降規版晶片也管制，但是這對台廠影響仍是較為間接，因為大家也看得到AI晶片現在是全球供不應求，現況就是供不應求，所以這個部分細節的部分，我們會再跟廠商做了解，因為最主要的影響是比如說輝達，或者是AMD等等，台灣是代工幫他們做出產品，目前的現象就是先進封裝卡住了，所以現在做出來的量供不應求。