國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰與民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊日前討論「藍白合」，在決定在野最強候選人的方式上出現歧見。對此，前立委蔡正元認為，要不要藍白合，柯、侯應直接見面談，若談不成就再見，否則中間選民恐越看越討厭，「到時候合了也選不贏」。

藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，雙方陷入僵局。然而，黃珊珊今（18）日強調，開放式民主初選方式來不及、不可行也不可信，不是比例的問題。黃珊珊認為，離10月底剩不到20天，這麼短的時間內大概只有全民調可行，民調方式內容都可以繼續見面協商。

蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，金溥聰拋出民主初選是要破壞藍白合，黃珊珊不講聯合政府也是要破壞藍白合，是淘汰賽，彼此各懷鬼胎。因此，蔡正元呼籲柯、侯兩人直接見面談一談，若談不成就再見，且談的東西不僅是誰正誰副，連聯合政府也要談，在聯合政府架構下談清楚，並不是贏者通吃、輸者什麼權利都沒有，「世界各國聯合政府不是這樣談的」。

蔡正元也重申，柯、侯兩人要讓中間選民認同，所有動作不要講空話，否則中間選民恐會越看越討厭，到時候即便藍白合了也選不贏。