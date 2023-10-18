來自新竹縣尖石鄉泰雅族的青年小羽，因身體因素需長期洗腎，已失業長達半年，考量家中經濟壓力下為能順利找到工作，她前往竹北就業中心諮詢，經過就服員了解後，小羽的經歷加上她原住民及身障等多重身份，決定運用「雇用獎助措施」協助小羽成功就業，目前小羽已在新竹縣尖石鄉露營區擔任工作人員，並穩定就業1年。

原先小羽以打零工維生，因病需要長期洗腎，加上產後為負擔家中經濟開銷以及養育小孩的壓力，迫切需要工作機會，但在求職過程中屢屢碰壁，進而到竹北就業中心尋求協助，就服員考量小羽身體狀況較虛弱，以尖石、竹東等區域就近媒合適合的工作機會。

媒合的過程中，雖也有合適工作機會，但小羽的身體狀況無法兼顧工作，推介不如預期順利。就服員透過「雇用獎助措施」提升雇主雇用意願，協助小羽成功媒合到尖石鄉某露營區擔任工作人員，負責露營區的房務整理、餐點準備、飲料調製及環境清潔等，雇主也體諒小羽的身體狀況，配合她定期需要前往醫院洗腎的需求，讓小羽得以在工作及兼顧健康的情況下，持續穩定就業。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，為鼓勵並增加雇主進用失業勞工的意願，利用補助期間來強化勞工就業職能，促進其穩定就業，勞動部推出「雇用獎助措施」，獎勵雇主以全時工作雇用，每雇用1人，發給雇主每人每月新台幣9000元至1萬5000元不等之雇主獎助，如果以部分工時雇用，也會發給雇主每小時50元至80元的雇用獎助，最長發給12個月。而小羽屬原住民失業者身分，因此每月補助雇主1萬1000元。

陳玉秋說明，為協助青年朋友順利就業，勞動部已於2023年5月啟動「投資青年就業方案第2期」，整合教育部等11個部會資源提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，因應青年就業議題，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，預計2023年至2026年為期4年投入160億元，投資加值青年未來。