藍白整合幕僚會談後，雙方陷入僵局。民眾黨總統參選人柯文哲今天下午被問起是否跟國民黨總統參選人侯友宜當面談會比較好？他回應，要見面也不是不可以，回去考慮看看。

柯文哲今下午出席第一屆台灣永續金獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪。針對侯辦執行長金溥聰批評說翻臉就翻臉，柯無奈表示，金溥聰自己是民調專家，「這奇怪，他怎麼突然...算了不要講」。

對於是否換人談判？柯文哲強調，還是團結一切可以團結的力量，國民黨一直在想說弄什麼比賽規則可以贏過柯文哲，但是大家要誠實面對問題，怎麼組織那個團隊會贏。

至於跟侯友宜當面談會比較好？柯說，「也是可以啦，要見面也不是不可以」，回去考慮看看。

此外，針對與鴻海創辦人郭台銘合作，柯文哲說，「郭董那邊比較簡單，不像國民黨太複雜了，我每次都說國民黨到底誰是老闆，有時候金溥聰講一講，晚上侯辦出來否認，奇怪，好像跟朱立倫講的不太一樣，每次都每次都很confused」。