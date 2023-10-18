近期因聯準會官員談話及國際政經局勢變化，使金融市場出現較大震盪，長天期美債殖利率創下13年以來新高。統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，聯準會9月利率點陣圖顯示，官員們對於利率終點的看法與6月時相同，代表本次升息循環已至尾聲且從明年開始降息的趨勢不變。在聯準會決定停止升息前，短期內債市雖然將持續震盪，但長天期美債價格可能已進入行情轉折前的超跌區。

許雅惠表示，根據歷史經驗，在升息循環尾聲進場，並持有至降息循環結束，長天期美債通常有機會觸底反彈，為投資人帶來不錯的資本利得空間。10/16 FedWatch利率期貨顯示，目前市場預期聯準會最快將在明年6月開始首次降息。投資人若擔憂單筆進場時機風險較高，也可以利用定期定額方式布局，以分批進場分散投資風險。另外，投資人在參與配息時，也須注意基金配息率不代表實際報酬率。ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。