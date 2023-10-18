這位民眾繼續補充，自己很喜歡比亞迪這款ATTO 3小型電動休旅，全部只要5萬美元，就可享有多項配備，像是360度行車記錄器、兩年免費充電，以及額外一組冬用雪輪。

因此，這對丹麥夫婦也計畫，想要再買另一輛比亞迪，來替換福斯集團旗下的SKODA品牌。倘若分析大陸電動車為何能擄獲歐洲人的心，除了性能與配備外，售價絕對是重要的一個條件。

由於歐洲市場非常能接納並喜愛大陸新能源車，當地車商眼紅下狀告中央，要歐盟徹底調查，中國大陸這個歐洲最大貿易夥伴之一，同時，也是全球最大汽車市場，是否提供不正當補助給大陸車廠。

在電動車方面，由27個區域內國家所組成的歐盟現在很緊張，因為要面對中國大陸非常激烈的競爭壓力，尤其是價格。其次，美國政府大撒幣之下，部分不選擇中國大陸的歐洲投資人，已經進駐美國地區。

歐洲汽車分析師認為，中國電動車製造商之所以大規模進入歐盟，是因為歐洲汽車進口關稅只有10%，美國為27.5%。另外，歐盟區域也擁有僅次於中國大陸，全球第二大電動車電池市場。

美聯社表示，先不論緊張的地緣政治情勢，中國大陸生產的電動車因為價格不貴，又有多功能配備，加上外觀也蠻炫麗的，故吸引被通膨大漲以及有較嚴格環保意識的歐洲民眾眼球。

有位英國退休的老先生，三年前買了一輛MG車廠旗下的MG5系列電動旅行車，以替代原有的福斯Passat房車，且只花了3萬英鎊，約3.6萬美元。本來韓國起亞有列入考慮，但要比MG5還要貴上好幾千美元，因此沒有雀屏中選。

其實，曾經是英國品牌的MG，已經被中國大陸最大汽車製造商SAIC Motor（上汽集團），在2007年納為麾下，同時，MG車款也是大陸車商在歐洲賣得最好的一個品牌。

根據統計，中國大陸電動車只占歐洲年銷售量920萬汽車的一小部分，但大陸電動車卻是以驚人速度，在擴張歐洲小型電動車的版圖。例如，中國大陸車商僅占西歐地區整體汽車比重的3%而已，但在電動車的市占率卻為8.4%，高於去年6.2%，沒想到疫前的2019年幾乎是零。

歐洲汽車工業是以法國和德國為中心的產業，不僅有數百萬位民眾都在從事相關職業，在從傳統石化燃料轉向電力過程中，也都保有競爭力。歐盟委員會主席馮德萊恩日前曾說，全球市場充斥著很便宜的中國大陸電動車，是因為大量的國家補貼而壓低售價。

汽車產業分析師指出，全球汽車製造商在中國大陸生產電動車，今年已向歐洲地區輸入164,300輛，其中，包括在瀋陽東北部生產的寶馬iX3休旅車，以及在上海生產的特斯拉Model 3與Y。

這表示歐洲現在賣出的電動車當中，五輛中就有一輛是從中國大陸運送過來的。歐盟委員會發言系統表示，補貼調查正以中國大陸出口的電動車為主，不管是哪一家車商。

集合法義美血統，全球第三大車商Stellantis，誓言要反擊中國大陸的電動車，公司執行長表示，推出新款雪鐵龍e-C3小型電動車，來跟中國大陸品牌對打。不過，Stellantis現在在美國的車廠，還沒完全解決罷工的問題。

電動車產業人士認為，歐盟應該努力實現綠色前景，而不是採用排除方式來競爭。中國大陸能夠以經濟實惠的售價販賣高品質的電動車，原因之一是在於進入中國市場時，全球汽車製造業者必須與大陸本土公司合作，提供重要的汽車製造專業知識。

分析師接著巧妙比喻，這像是西方主廚跑去中國大陸開業，中國大陸是副主廚，在學習了一陣子廚藝後，這位副主廚自己跑去外面開店，沒想到做出來的菜比主廚好吃又便宜。